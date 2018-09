El síndic general, Vicenç Mateu, ha aprofitat el seu discurs amb motiu

de la sessió tradicional de Sant Tomàs per fer una crida als membres del

grup a trobar una entesa per poder desencallar la situació i continuar

treballant. “No ens podem permetre d'alentir el ritme”, ha dit Mateu,

afegint que els polítics “han de fer el possible perquè res, ni futures

eleccions ni interessos de partits, no entorpeixi el normal funcionament

de la institució parlamentària”.

El síndic general també s'ha referit

al 25è aniversari de la Constitució i com”aquella ingent reforma

política i institucional que va tenir lloc el darrer terç del segle XX

troba el seu mirall en el procés de transformació econòmica i social que

ha iniciat el país els últims anys”. A més, ha fet esment d'Europa i la

necessitat de què sigui un “projecte compartit” i en el qual s'impliqui

els joves.

Els diferents grups han coincidit que cal que la situació

del grup mixt es desencalli aviat. Ja s'ha fet una primera reunió i tant

el president del grup mixt, Pere López, com Josep Pintat han apel·lat a

un acord global. López ha dit que encarregaran a la sindicatura una

nota jurídica per aclarir la situació del grup i ha lamentat que Mateu

no l'hagi contactat.