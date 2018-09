"Indisposició" és la paraula que ha confirmat que David Bustamante no estarà en l'especial de Nadal d'OT 2017 , un cop dur per als fans del programa que ha tornat de manera estel·lar a les televisions de les llars espanyoles.

No acaben aquí les males notícies, ja que David tampoc participarà en el disc que els concursants anaven a gravar aquesta setmana. La notícia arribava a l'acadèmia de mans de Noemí Galera, la directora de la mateixa, que també ha deixat declaracions per explicar el motiu: "Bustamante es troba indisposat, són coses que passen".

Nerea i Miriam eren les elegides per cantar amb ell i veuen alterada la seva actuació de cara a aquest especial , Nerea formarà parella amb Alex per interpretar 'Viu per ella', i Mirian amb Javián per 't'estimo, t'estimo' .