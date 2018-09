Ens vam passar dies buscant com boges un els productes beauty per excel·lència "el labial" . Però no qualsevol ens serveix, que aguanti intacte durant tot el dia és un dels nostres somnis , no tenir la necessitat de retocarnos o afegir més capa als nostres llavis que acabaran per ressecar.

Hem provat els Cream lip stain de Sephora i, 'ens han encantat!

Un acabat mat i una textura de vellut , per la qual no hauràs de preocupar de donar-te una altra pasadita, es queda intacte durant hores . Té una fixació perfecta, i el més important, un color intens . I no parlem d'un sol color, si no, d'una gamma de '23 TONS DIFERENTS!

Una infinitat de tonalitats que et faran difícil l'elecció. Nosaltres no hem pogut decidir-nos per un impossible !, així que ampliarem una mica la nostra selecció.

Quatre tons dels que hem acabat perdudament enamorades, dos a color nude i altres dos en vermell intens i cirera. Aquests són els nostres elegits:

13 Marvelous Mauve

< p> 23 Copper Blush

01 Always xarxa

17 Dark-Xarxa