Superat l'equador de desembre, les fotografies costat de l'arbre de Nadal o amb els llums que adornen els carrers són gairebé obligatòries i inunden les xarxes socials. Una simple instantània permet immortalitzar els moments tan especials que vivim en aquestes dates i que els altres puguin veure-ho. Enfoquem, disparem i capturem aquest instant. Però perquè a més de plasmar un record la imatge sigui de bona qualitat, no n'hi ha prou amb prémer el disparador; cal tenir en compte algunes nocions bàsiques.

Álvaro Pérez , instructor de cursos de fotografia i edició gràfica en Udemy , la plataforma global de formació per aprendre i ensenyar en línia, i fundador de l'Escola de formació Audiovisual Felinu, explica la importància de tenir cura elements com la llum o l'escenari per aconseguir la fotografia perfecta i que acumuli 'likes' a Instagram o Facebook.

1. Aprofita les il·luminacions nadalenques : en aquestes dates els carrers de ciutats i pobles s'engalanen amb llums, balcons decorats, arbres de Nadal … El decorat per a la fotografia ideal està llest. Jugant amb les llums nadalenques, per exemple, es pot aconseguir un fons 'Bokeh' . Aquesta tècnica consisteix a situar el model de la imatge en un primer pla amb la il·luminació nadalenca al fons, a uns 2 metres de distància, per aconseguir així poca profunditat de camp. El resultat serà un original fons desenfocat amb llums de colors a l'esquena.

2. Una foto, una història : el missatge és el que realment donarà força visual a la imatge. Fotografies molt simples agradaran més que altres amb més temps de preparació si transmeten una bona història .

Un exemple pot ser una foto feta a un avi amb els seus néts sense que estiguin posant, una escena que, encara que quotidiana, pot expressar molts sentiments. És el que es coneix com 'narrativa fotogràfica' .

"Una bona fotografia és aquella amb la que ens ho hem passat d'allò més bé. Gaudir del moment de la presa fa que de manera inconscient incorporem molt `arte' en aquesta imatge. És una manera simple de tenir l'èxit gairebé garantit, la resta, es pot aprendre", destaca Álvaro Pérez.

3. El detall marca la diferència : milions d'imatges es pugen a xarxes socials en aquestes dates, així que cal intentar destacar. Sembla complicat, però i ncorporar algun detall, per petit que sigui, pot ajudar a aconseguir-. Les figures d'un portal de Betlem, un adorn de l'arbre de Nadal, etc. A les fotos, tot suma.

4. Flash, menys és més: abans d'activar el flaix de la càmera, és preferible realitzar la fotografia aprofitant la il·luminació pròpia de l'escenari. La millor font de llum que tenim és la del sol, però també podem utilitzar la dels fanals per a una imatge nocturna; ja que li donarà una 'màgia' extra.

5. Planifica bé : els carrers de les ciutats es converteixen en autèntics formiguers de gent en aquestes dates. Si anem a prendre una fotografia en exteriors, és recomanable anar amb temps i planificar les captures amb anterioritat. Treballar còmodes és de vital importància, i sempre es veurà reflectit reflectit en el resultat final.

Jugar amb art i tecnologia

"No hi ha una fórmula infal·lible perquè una foto sigui reeixida en xarxes socials, però si reuneix aquests pilars bàsics -Il·luminació, escenografia cuidada i transmissió d'una història- tindrà moltes més possibilitats "assegura l'instructor de Udemy. "A més, la tecnologia sempre ens pot donar un cop de mà amb l'edició posterior. Si aprenem a utilitzar diverses aplicacions i programes sabrem treballar els colors, corregir petits defectes de la presa i reduir el soroll de la imatge".

En aquestes dates la fotografia que més crida l'atenció és la de retrats, on s'inclouen els 'selfies' . Quant als filtres que podem aplicar en aquest tipus de fotos abans de publicar-les en xarxes socials, aquests funcionen per modes, ja que són plataformes en constant canvi. Per exemple, en els mesos d'octubre i novembre, amb l'arribada del fred i la caiguda de les fulles dels arbres, el to marró tardor ha estat, amb diferència, la tendència amb més repercussió a Instagram.

"Hem de recordar que en l'edició fotogràfica no tot s'hi val, cal aprendre a fer-ho bé i sempre amb prudència, ja que un excés de filtres o retocs pot deformar la imatge i restar-li naturalitat", conclou l'instructor sobre les recomanacions per tractar les imatges.