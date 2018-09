Recaptar diners per una bona causa (la recerca contra el càncer infantil) i fomentar valors com la solidaritat i la generositat treballant el tema de les malalties amb l'alumnat, especialment el càncer. Amb aquests objectius l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança de Canillo ha posat en marxa una acció social i solidària amb la qual recullen diners per a la campanya 'Petits valents' de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Cada any, l'escola duia a terme una acció amb finalitats socials i solidàries. Aquest any, però, ha estat especial, ja que a principi de curs es va saber que una alumna del centre que patia un retinoblastoma (un càncer a la retina, que és el tumor ocular més freqüent entre infants, amb una taxa de curació del 95%) havia perdut l'ull. Tal com explica la cap d'estudis, Antònia Darnés, en conèixer la magnitud del que havia passat a aquesta nena de quatre anys, i després d'haver parlat amb la seva família, es va decidir que aquest any es tractaria aquesta problemàtica. En les converses amb els familiars de la nena es va parlar de la possibilitat que aquests diners anessin destinats a la recerca. Llavors el centre va contactar amb Sant Joan de Déu. Des de llavors el projecte ha anat creixent i ja s'han fet algunes accions per recaptar diners que han tingut una molt bona acollida. Així, amb motiu de la fira de Canillo, que es va fer a l'octubre, ja hi va haver una acció i ara es troben a la venda al centre escolar llibretes i bolígrafs de Sant Joan de Déu. Aquest dijous mateix hi haurà una representació d''Els pastorets' amb una entrada solidària d'un euro al Palau de Gel i al final de curs es farà una cursa 'Petits valents'. Tal com destaca Darnés, des de l'hospital català es posa en relleu la importància de les petites donacions com les del centre canillenc ja que representen el 40% del total que recapten.

A més, segons explica la cap d'estudis el centre ha volgut tractar un tema “delicat però que cal abordar amb l'alumnat”. Els companys de la nena són molt petits i el que s'intenta és “anar-la fent present” i per exemple se li ha preparat un àlbum perquè dilluns és el seu aniversari. L'enfocament que es fa és que els nens malalts de càncer són “petits valents que lluiten” i als quals cal donar suport. Es tracta, doncs, d'abordar la malaltia però des d'una visió “positiva”.