Els habitants d'un barri de Bristol (Regne Unit) han pres una mesura extrema, i han col·locat, en les branques dels arbres, pues de metall per evitar que els ocells es posin i embrutin , entre altres coses, els seus cotxes.

Aquest fet ha estat denunciat per una veïna de Bristol , Jennifer Garret , qui, en declaracions a ' The Guardian ', ha confessat que, encara que els residents podrien estar en el seu dret ja que els arbres creixen en una zona privada , col·locar aquestes pues li sembla una mesura exagerada .

El rotatiu es va posar en contacte amb una altra veïna del barri, que va demanar romandre en l'anonimat, i va explicar la raó d'aquest afilat repel·lent per a aus : "Són únicament per protegir els cotxes . Hi ha un gran problema amb els excrements dels ocells per aquí. Realment poden danyar els vehicles i per alguna raó els ocells semblen congregar-se en aquesta àrea ", ha assenyalat." Intentem altres mètodes per espantar els ocells . Crec que teníem un ocell rapinyaire de fusta a les branques, però això no va semblar fer res ", ha comentat.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees …?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed ?!

Jennifer Garrett (@JMAGarrett) 18 desembre 2017