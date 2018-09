L'acord d'associació amb la Unió Europea tindrà molts beneficis per a Andorra. Ho ha assegurat un dels principals experts en el tema, el professor i investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, en una conferència a l'ambaixada espanyola, la novena del cicle 'Diàlegs europeus a Andorra'. Per a Molina, Andorra assolirà la normalització econòmica amb l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). Molina ha afegit que es culminarà la transformació del model productiu. Creu que la negociació va pel bon camí però que amb el Brexit s'ha endarrerit el debat sobre la lliure circulació de persones.

El professor del departament de ciències polítiques i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid ha aprofitat la seva presència al país per reunir-se amb diversos ministres i amb consellers generals. També ha mantingut una trobada amb els responsables de l'Institut d'Estudis Andorrans (IAE) perquè s'està elaborant un informe sobre les negociacions amb Europa en col·laboració amb el Real Instituto Elcano. A la conferència, que té el suport de Crèdit Andorrà, hi ha assistit una nodrida representació política i ha comptat amb la participació de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i de l'ambaixador espanyol Manuel Montobbio.

Durant la seva ponència, Molina ha explicat que la Unió Europea ha pogut recuperar-se després del Brexit. “Ha sabut reaccionar i ho ha fet amb optimisme. Hi ha contribuït la victòria de Macron a les darreres eleccions presidencials a França. Ara és el moment de la consolidació de l'euro i de l'acostament de la institució als ciutadans. Ara com ara el principal perill són els populismes. En temes de seguretat o defensa, on hi ha grans consensos, “es pot avançar molt”, assegura l'expert. En relació al Brexit ha opinat que “va ser una mala notícia per a la Unió Europea però pels britànics encara més”.