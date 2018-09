El consell de ministres ha aprovat la participació d’Andorra als actes commemoratius del 70è aniversari de la Declaració de Drets Humans proposat per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. Els actes commemoratius s’organitzaran en el marc de la campanya 'Stand up for human rights' prevista per al 2018, impulsada des de les Nacions Unides i dirigida als seus estats membres, amb els objectius de promoure, participar i reflexionar sobre aquesta temàtica.

L’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra preveu ressaltar, tant a nivell global com local, què significa la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) per a les persones en la seva vida quotidiana. Per fer-ho, han planejat una celebració d’un any, començant el Dia dels Drets Humans el 10 de desembre del 2017 i acabant el dia del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans el 10 de desembre del 2018.

Aquesta institució ha fet arribar als estats membres un document amb la descripció inicial de les activitats i esdeveniments que s’estan planificant, amb l’objectiu de promoure i sensibilitzar públicament sobre la DUDH com una fita crítica per als drets humans i ressaltar el que significa per a les persones en la seva vida quotidiana. També preveu involucrar i mobilitzar persones, tant de l’àmbit públic com privats per expressar el compromís i la participació en la promoció i protecció dels drets humans. Finalment també vol fer reflexionar, fent un balanç amb els experts, la societat civil i altres entitats sobre el que s'ha aconseguit fins la data en relació als drets humans i reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que es presenten.

El ministeri d’Afers Exteriors s’encarregarà de donar difusió de les diferents activitats organitzades amb motiu del 70è aniversari de la DUDH mitjançant una secció dedicada a la seva web i d’impulsar accions transversals entre la resta de ministeris però també entre el sector públic i privat i la societat civil i el públic en general. De la mateixa manera, el ministeri també informarà de les accions locals a les Nacions Unides per a la seva publicació al portal web de l’ONU.

Entre les possibles accions previstes s’ha identificat, entre d’altres, la difusió de la campanya 'Stand up for human rights' a les escoles, la promoció del Camí Saludable dels Drets Humans amb l'objectiu d’aconseguir el label 'Human rights friendly country' o la utilització del logo de la campanya en les iniciatives i els actes commemoratius del 70è aniversari de la DUDH.