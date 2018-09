El consell de ministres ha aprovat el decret d'aprovació de les tarifes per als serveis de recàrrega de vehicles de mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, queden fixats els preus que FEDA i les entitats distribuïdores del país aplicaran en relació als serveis prestats en l’àmbit domèstic, industrial i a la via pública. Així, pel que fa als carregadors que estan al carrer, s’ha establert que les dues primeres hores en carregadors lents o accelerats seran gratuïtes i les suplementàries costaran cinc euros l’hora. Per als carregadors ràpids, en canvi, s’estableix la gratuïtat de la primera hora i després un cost de deu euros l’hora. En els dos casos, però, la facturació es farà en fraccions de quinze minuts.

Per poder fer ús dels carregadors, caldrà una targeta personal de prepagament, que es podrà adquirir a partir del mes de gener. D’altra banda, pel que fa als carregadors domèstics, es preveu que es puguin subministrar en modalitat de venda o d’arrendament, i el preu és de vuit, onze o setze euros al mes depenent de la potència i les característiques del carregador. Per als carregadors industrials, el preu queda fixat en setze euros al mes. En els dos casos, fins al desembre del 2018 s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu.

La fixació de les tarifes per a la càrrega de vehicles elèctrics és un pas més, tal com destaquen des de l'executiu en un comunicat, en el marc de les iniciatives per impulsar una mobilitat més sostenible. Així, recorden que el sector del transport té un impacte important en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i que per aquest motiu es va decidir actuar en aquest àmbit amb accions de renovació del parc automobilístic.

Així, el 2015 es va signar el conveni entre el Govern, FEDA, les empreses distribuïdores d’energia elèctrica, l’Automòbil Club d’Andorra i l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, per a la implantació del vehicle elèctric i híbrid endollable a Andorra, que va derivar en el desplegament del Pla Engega, que al 2016 va aconseguir que la quota de mercat de vehicles elèctrics o híbrids endollables se situés al 4,83%, al capdavant de les llistes mundials.

Posteriorment, al 2017, el Govern, FEDA, Nord Andorrà SA, Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, Sercensa i Unió Elèctrica d’Encamp, van signar el conveni per a la implantació de la infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics a Andorra, que ha permès fixar les tarifes mitjançant el decret aprovat aquest dimecres.