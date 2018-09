Desenes de persones s'amuntegaven uns minuts abans de dos quarts de cinc de la tarda a la porta del Centre de Congressos d'Andorra la Vella, ansioses per accedir a la sala on s'ha celebrat la festa de Nadal de la gent gran de la capital. Unes 300 persones s'han reunit per berenar, ballar i participar en el sorteig de quatre pernils que han comprat les cases pairals d'Andorra la Vella i Santa Coloma. Els padrins han comprat números per al sorteig, i tots els diners que s'han recaptat s'han entregat a Òscar Royo, per a la seva campanya solidària de recollida de joguines. La Penya Blaugrana Principat d'Andorra també ha col·laborat amb 1.500 euros per l'organització de la festa nadalenca de la gent gran.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assistit al berenar i ha felicitat el Nadal als assistents. A més, ha anunciat que el comú col·laborarà econòmicament amb el pròxim viatge que organitzi l'entitat. El vicepresident de l'associació, Lluís Pons, ha suggerit anar a Roma. Tant Marsol com Pons han insistit en la vitalitat de la gent gran de la parròquia i en el gran encert que ha suposat el trasllat de la casa pairal d'Andorra la Vella del soterrani de la plaça Lídia Armengol Vila a la plaça del Poble.

A la capital, una de cada cinc persones és major de 60 anys; en global, a la parròquia hi ha unes 4.000 persones que superen aquesta edat.