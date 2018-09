Ja és una tradició més d'aquestes festes. El dinar de Nadal d'Encamp per a la gent gran ha aplegat, aquest dimecres al migdia, un total de 157 padrins a l'hotel Guillem per menjar i compartir un dinar amb un menú ben tradicional. Els padrins han menjat sopa de Nadal, escudella i carn d'olla i, de postres, neules i torrons. L'esdeveniment estava obert a tothom i ha tingut un cost de sis euros pels assistents i la resta l'ha assumit el comú encampadà. “Un dinar per intercanviar punts de vista i que potser hauríem de fer més sovint”, ha ressaltat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres.

El mateix cònsol ha felicitat, durant el discurs inaugural, a l'Associació de la Gent Gran d'Encamp, que enguany ha arribat al quinzè aniversari. Malgrat tenir uns 300 socis, alguns assistents han demanat més implicació dels socis en la conservació i dinamització del casal. Torres ha indicat que ha escoltat les reclamacions i ha apuntat que si hi ha més afluència el comú es planteja fer una redistribució de l'espai actual per afavorir que hi hagi més lloc per fer activitats.