El Berliner Wein Trophy va començar el 2004 i des de llavors reuneix 400 dels tastadors internacionals altament qualificats que tasten i premien més de 15.000 vins procedents de 40 països .

El concurs no només es celebra a Alemanya , sinó que, en estar adquirint importància al llarg d'aquests anys, també es fa a Portugal oa Àsia. El certamen compta a més amb el patrocini de la Organització Internacional de la Vinya i el Vi i de la Unió Internacional d'Enòlegs .

En aquesta edició 10 vins comercialitzats pel supermercat Lidl han estat premiats amb la medalla d'or: Baró del Cega Gran Reserva 2008 (DO Valdepeñas), Cinglano Ecològic 2016 (DO Jumilla), Tramuz 2015 (DO Ribera del Duero), Finques del Lebrel 2014 i Reserva 2010 (DO Rioja), Vega del Pas Verdejo 2016 (DO Rueda), també va aconseguir el Bacchus d'Or, Neo Criança 2013 (DO Ribera del Duero), Vedat de Ibedo 2016 (DO Ribeiro), Argonia Verema Seleccionada 2013 (DO Camp de Borja), que també va ser premiat aquest any amb el Bacchus de Plata i Ceo Godello 2015 (DO Monterrei).