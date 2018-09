Spotify torna a demostrar que és qui dirigeix ??el consum musical a nivell internacional i, a més, ho fa amb dades. En aquesta ocasió, la companyia sueca desgrana el consum a nivell nacional i ho fa desvetllant certs detalls curiosos que envolten els grans hits de l'any.

Maluma, Luis Fonsi o Ed Sheeran són els protagonistes principals d'un estudi que, entre altres detalls, reafirma l'hegemonia de Sheeran, únic 'no reggaetoner' present en els rànquings i tops anuals. A més, a manera d'anècdota, el britànic apareix fins a 48 vegades a la playlist I love Gingers.

Una de les dades més destacades de l'informe nacional revela que Bones dels 4 , del colombià Maluma, ha estat reproduït en més de 48 milions d'ocasions , el que correspon a més d'una vegada per ciutadà espanyol.

pel que fa a l'escena nacional, Spotify confirma com a artista viral per excel·lència al madrileny C. Tangana. Antón, que s'ha reafirmat en solitari amb Ídol (Sony Music, 2017), va rebentar el mercat i totes les festes de l'estiu passat amb el seu hit Mala dona < / i>, que va arribar a ser reproduït 1.180 vegades per la mateixa persona . Li compraria un joc d'ungles de gel a la seva parella?

PLAYLIST, LA PARAULA DE L'ANY?

Fa anys que la societat -i en especial el seu segment més jove- va deixar de consumir música de forma tradicional . El single ha cobrat més sentit que mai i amb ell, les playlist : aquest remix de temes variats i de diferent artista que és capaç de recollir el millor del moment o el més destacat de cada un dels gèneres .

no obstant això, tot i que el format sigui conegut per tots, molts no s'esforcen molt en el títol ni en el seu contingut. Segons Spotify, gairebé 48.000 persones van titular el seu playlist com "Playlist" i més de 27.000 van incloure en la seva llista d ' running A poc a poc de Daddy Yankee i Luis Fonsi.