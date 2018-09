El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha defensat una “fórmula menys sofisticada” per a la limitació del dèficit anual. D'aquesta manera ha reiterat que cal una reforma de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, la coneguda com a regla d'or, i ha destacat que un cop s'aprovi el pressupost des de l'executiu es proposarà que el Consel General treballi en un seguit de canvis per a modificar la limitació màxima de la despesa i també del creixement de la despesa corrent. La voluntat és que aquests canvis puguin estar aprovats durant el proper període de sessions. El titular de Finances ha defensat la llei tot i que cregui que calen canvis i ha destacat que ha servit per “evitar l'escalada” de l'endeutament, ha moderat el creixement de la despesa corrent i que ha fet que hi hagi hagut “els millors tancaments” pressupostaris dels darrers anys. Aquestes manifestacions les ha fet el ministre davant l'esmena a la totalitat que Liberals d'Andorra havia presentat sobre el marc pressupostari de l'administració general de l'Estat per al 2016-2019 i que ha estat rebutjada.

Durant la defensa de l'esmena el president de grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha denunciat l'incompliment de la llei i que les “previsions estiguin inflades per complir amb uns paràmetres”. També s'ha qüestionat sobre per a què ha servit la llei i ha posat en relleu el fet que el Govern proposi canviar-la “ara que l'han d'incomplir”.

De la seva banda, el president del grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere López, ha destacat el “fracàs de la llei” i que ara que el Govern veu que no la pot complir de cara al pressupost del 2019 es demani als altres grups parlamentaris d'implicar-se en la modificació. “Ho fan tot sols i quan arriba el problema proposen que ho fem tot juts”, ha remarcat, titllant aquesta manera de fer de “deslleial” per part del Govern. A més, a banda de la discussió que ha tingut amb Cinca, López també ha mantingut un debat intens amb el conseller de Demòcrates per Andorra Carles Ensenyat, ja que aquest havia indicat que si el marc pressupostari no pateix canvis significatius no caldria fer el debat. López ha lamentat aquestes paraules i també ha demanat que el Govern aclareixi si, tal com ha assegurat Ensenyat, amb un ajustament ja es podria complir amb el marc pressupostari de cara al 2019 o si cal modificar la llei.

El conseller d'SDP, Víctor Naudi, s'ha mostrat obert que hi hagi el debat sobre els canvis d'una llei que ha qualificat com “d'absurda i tecnòcrata”. Quant al conseller d'Unió Laurediana-Ciutadans Compromesos Carles Naudi, ha lamentat que la llei de la regla d'or es continuï incomplint pel que fa a les societats públiques o parapúbliques.

Cinca ha volgut subratllar que “la llei no s'està incomplint” en aquests moments i que en tot cas s'incompliria el 2019 i ha defensat que cal fer aquests canvis en el text no només amb la vista posada en l'execici 2019 sinó en el futur, ja que d'altres governs tampoc no podrien complir aquest marc pressupostari.