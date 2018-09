L'Agència nacional per a la seguretat dels medicaments i productes

sanitaris de França (ANSM) ha estat informada pel laboratori Johnson

& Johnson de la presència de dos fragments de vidre a l'interior

d'un pot del medicament Lansoÿl Framboise, un medicament indicat en

adults i infants a partir de dos anys en el tractament simptomàtic del

restrenyiment ocasional. El medicament està disponible sense recepta

mèdica.

Seguint les recomanacions de l'ANSM, el ministeri de Salut ha

enviat una alerta a les oficines de farmàcia per retirar els lots

potencialment afectats: Lansoÿl Framboise, gel oral en pot de vidre de

225 g, lots 3802, 3803 i 3804. Si algú té un medicament d'aquests lots

no l'ha de consumir i l'ha de retornar a la farmàcia. Un altre lot

distribuït només a Bèlgica és susceptible d'estar afectat pel mateix

defecte de qualitat: és el lot 3801 de Lansoÿl Paraffine, que tampoc

s'ha de consumir i ha de ser retornat. La resta de lots no indicats de

Lansoÿl Framboise i Lansoÿl Paraffine no estan afectats per la retirada i

es poden continuar utilitzant amb seguretat.