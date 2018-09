Nens Mutantes estan de celebració. 2017 ha estat un any de somni per al grup veterà que, després de publicar Deu (Ernie Prod., 2017), ha rejovenit la seva imatge i so. Crítica i públic van rebre l'àlbum amb els braços oberts i ara ho situen com un dels més destacats en els vint anys de trajectòria del grup andalús.

Per tot això i molt més, NM han decidit tancar el curs amb l'anunci de dues sorpreses .

Avui dimecres 20 de desembre s'estrena el mini concert de 3 cançons que NM van gravar el passat 12 d'octubre a l'increïble marc del Carmen Rodríguez-Acosta de Granada , que ja es va donar a conèixer amb el vídeo directe de No Continua . Al costat d'aquest tema, s'uneixen ara les interpretacions en directe de FGL i Balada de l'Home Lliure , amb la direcció visual d'Adrián Nieto i el so del tècnic habitual de la banda, JASS.

Però això no és tot. La segona sorpresa de NM per celebrar Deu serà la seva continuació. El 2 gener 2018 tornaran a tancar-se al mateix lloc -La Casa Estudi, a Albuñuelas, Granada, estudi de Martin Glover " Youth " – i amb el mateix equip – Abraham Boba i César Verdú de Lleó Benavente – amb què es va gestar Deu per donar-li continuïtat amb DEU i 1/2 , un EP de quatre cançons amb dos temes compostos (però no gravats) al costat de les deu del disc, un completament nou i una versió molt especial .

Els granadins ja tenen preparades les primeres dates de la seva gira 2018.

pRIMERES dATES gIRA 2018

23 de febrer – Valladolid (LAVA) – ENTRADES

16 de març – Lleó (Espai Vies) – ENTRADES

17 de març – Toledo (Cercle d'Art) – ENTRADES

14 abril – Bilbao (Kafe Antzokia) – ENTRADES