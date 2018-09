El Consell General ha aprovat aquest dimecres, amb els vots en contra dels tres consellers del PS i del d'SDP, Víctor Naudi, el projecte de llei qualificada de col·laboració entre l'administració general i els comuns, i entre els comuns, un text que obre la porta a la creació de les mancomunitats, a les quals els dona cobertura legal, tal com ha volgut subratllar el cap de Govern, Toni Martí; a més, ha posat també en relleu que es posa una primera pedra per a la mobilitat de personal entre administracions.

Des de l'oposició, tant Liberals d'Andorra, com PS i SDP han alertat que la creació de més organismes podria suposar una major despesa i que l'administració es faci més complexa. El president del grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere López, ha lamentat que DA estigui convertint “la gestió pública en una veritable xarxa de clientelisme” i ha conclòs que aprovar aquesta llei era un “greu error” tal com s'ha demostrat en altres països. També el conseller d'SDP, Víctor Naudi, s'hi ha mostrat en contra, manifestant que amb les mancomunitats es “podria crear un vuitè comú”, una “administració paral·lela nova”. De la seva banda, Judith Pallarés, dels liberals, ha mostrat la preocupació perquè aquest text suposi “més burocràcia i més despesa”.

Martí, que havia fet una primera intervenció en què havia destacat que per a ell seria “una sorpresa” que aquest text no tingués el suport de tots els grups, s'ha mostrat molest amb la intervenció de López i li ha recordat que governs socialistes, com el de València, han impulsat una llei molt similar a la que ha aprovat aquest dimecres el Consell General. També ha destacat que no aprovant aquest text el que es fa és impedir la simplificació dels tràmits ja que ara si els comuns volen tirar endavant una col·laboració han de fer una aprovació per part dels diferents comuns implicats. A més, ha remarcat que la mancomunitat serà potestativa dels comuns i que no suposarà la creació de noves estructures. En el mateix sentit s'ha manifestat la consellera demòcrata Maria Martisella, que ha destacat que hi haurà un control sobre aquestes mancomunitats.

López ha respost que no es pot comparar el model de país d'Andorra amb 70.000 habitants amb altres llocs molt més grans i ha insistit en la necessitat de control a aquests organismes. També ha manifestat que aquesta llei era un “nyap” i que malgrat les aportacions que s'han fet és una “legislació de mínims”.