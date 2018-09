L'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria tornarà a omplir-se d'òpera de la mà d'Andorra Lírica, aquesta vegada per portar sobre l'escenari 'L'elisir d'amore'. L'obra, còmica i molt familiar, vol acostar aquest tipus de format al gran públic i que la gent regali òpera per aquestes festes. Per primera vegada el cor d'òpera d'Andorra participarà de manera activa en l'obra amb prop d'una quarantena de cantants, que faran de camperols i soldats. “És molt important poder portar a la pràctica les formacions realitzades i molts estan aprenent a cantar”, ha destacat el conseller de cultura, Josep Roig. Per la seva banda, la directora general i artística de l'òpera, Jonaina Salvador, també s'ha mostrat molt orgullosa i contenta que per primera vegada el cor de l'òpera entri a formar part d'un projecte final. “Des de l'argument a la música és una òpera fantàstica”, ha destacat.

Pel que fa als solistes hi haurà presència de grans noms procedents de l'òpera de Geòrgia com Giorgi Davitadze i altres veus reconegudes com Otar Nakashidze, Miguel Sola o la jove valenciana Estíbaliz Ruiz. Aquesta adaptació, clàssica, es farà amb acompanyament de piano i trompeta i també comptarà amb la presència de l'Esbart Laurèdia. A més, com a punt molt destacable i per “aclamació popular”, tal com ha apuntat Salvador, 'L'elisir d'amore' es podrà seguir amb subtítols perquè tothom pugui seguir el fil argumental.

Precisament, pel que fa a l'argument i a la posada en escena, Salvador ha destacat que “si algú no ha anat mai a l'òpera és l'ocasió perfecta per fer-ho”. Una història d'amor entre persones amb estatus socials diferents, on Nemorino farà tot el possible per conquistar Adina, fins i tot comprar un elixir que, teòricament, li ha de servir per enamorar-la. L'òpera s'interpretarà els propers 27 i 28 de gener, a partir de dos quarts de nou del vespre el primer dia i a partir de les sis el diumenge. Les entrades ja estan a la venda i tenen un preu estàndard de 32 euros.