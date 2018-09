Abans de començar a parlar sobre els beneficis que pot obtenir una persona per practicar ioga, convé aclarir què és el ioga en si. Quan parlem de ioga fem referència a una paraula que prové del sànscrit i el significat és el d'unió. Efectivament, amb el ioga s'aconsegueixen beneficis físics (a través dels seus asanes o postures) però també beneficis mentals (gràcies a que aquestes últimes requereixen d'una concentració i una respiració concretes ) Amb el ioga un es pot oblidar de tota la resta. Al final, passa a ser un estil de vida i qui ho prova, repeteix. En Yogsa ofereixen això i molt més perquè el client té l'oportunitat de gaudir de classes particulars de ioga en un enclavament únic com és Tenerife.

A més de les classes convencionals de ioga també es pot optar per provar el ioga Trapeze , el qual resulta ser d'allò més divertit. Però, ¿en què consisteix? Bé, en aquest cas es comptarà amb un trapezi que permetrà, com gronxador d'inversió que és, provar diferents postures invertides d'una forma molt segura . Però, quins beneficis té el ioga en si? Com dèiem podem parlar de beneficis físics i mentals.

Beneficis físics del ioga

1. Major flexibilitat i equilibri . El ioga està pensat per a totes les persones i no es requereix experiència prèvia. Tan sols cal adequar-se al nivell de cadascú. En tant que es practica amb assiduïtat es pot comprovar que es gaudeix d'una major flexibilitat en músculs i articulacions. I, per descomptat, també es nota en l'equilibri, ja que moltes de les asanes ho requereixen.

2. Enfortiment dels ossos. El ioga és un excel·lent remei per prevenir malalties òssies degeneratives, com l'osteoporosi.

3. Alleuja els dolors per males postures. Poca gent hi ha que no li faci mal, o li hagi dolgut, alguna vegada l'esquena. I això pot ser tant pel fet de comptar amb una feina que requereix d'esforç físic com per estar tot el dia assegut en una oficina. Amb el ioga es posa el cos en moviment, sense forçar-ho, fent que aquest no es quedi estancant en cap postura nociva i arribant a corregir aquesta.

4. Millora la digestió. És ideal per a les persones amb problemes digestius perquè com s'aconsegueix estimular el metabolisme, aquests problemes solen desaparèixer o, si més no, alleujar-se.

5. Ensenya a respirar. Sembla una cosa òbvia però no tothom respira adequadament. De fet, hi ha qui hiperventila més del compte o qui sempre porta associada a aquest acció una certa quantitat d'estrès. És important saber regular la respiració perquè els òrgans comptin amb l'oxigen que necessiten.

Beneficis psicològics

1. Adéu a l'estrès. Practicar ioga és una excel·lent manera d'aconseguir relaxar-se i deixar enrere l'estrès i l'ansietat. A més, s'aconsegueix combatre l'insomni de manera efectiva.

2. Serveix per lluitar contra la depressió. Cal tenir en compte que el ioga, com a exercici que és, ajuda a que el cos augmenti els nivells de serotonina per la qual cosa qui el practica se sent més feliç.

3. Millora la memòria. Practicar asanes requereix de concentració i això comporta una millora de la memòria, del rendiment a la feina i fins de la creativitat.