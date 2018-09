Un tren sense conductor, que s'estava provant a la línia Magenta de Delhi (Índia), va patir un aparatós accident a les 15: 40 (hora local), del dimarts. Afortunadament, ningú en va resultar ferit.

El tren es trobava en una rampa que el conduïa a un túnel de rentat, quan, per causes desconegudes, els seus frens es van desconnectar. El comboi va lliscar i va acabar impactant contra un mur que va destrossar. Com a conseqüència, el tren va aparèixer a l'exterior.

Les sorprenents imatges aviat es van tornar virals.

El Metro de Delhi va qualificar l'accident d'”error humà i negligència” i ha ordenat una investigació, tal com asseguren des del portal indi de notícies 'NDTV'.

“Un tren de prova va ser traslladat del taller sense revisar el sistema de frens, i com a resultat, mentre el tren es movia per la rampa per rentar-se, va rodar cap enrere i va xocar contra el mur adjacent”, va assegurar la Corporació del metro de Delhi en un comunicat.

Els frens haurien d'haver estat provats pel personal de manteniment . “Sembla que això no es va fer (…) la persona que es va fer càrrec del tren no va verificar el fre (…) Sense els frens, el tren va retrocedir quan el portava a una rampa de rentat”, continua el mateix comunicat.

El director general de Delhi Metro, Mangu Singh, va manifestar que les operacions en la Línia Magenta eren “absolutament segures“, amb un alt nivell d'automatització. “L'incident d'avui ha estat un error manual durant el manteniment i no té res a veure amb les proves o la seguretat dels passatgers durant les operacions futures”.