Una mare de família ha estat objecte de crítica i insults a les xarxes socials després d'assegurar qu i ha comprat més de 60 regals als seus fills per Nadal .

Clara Young , de 29 anys, no pot treballar . Des de l'any 2012, aquesta ex cambrera britànica, rep ajudes del govern per una fibromiàlgia que li impedeix desenvolupar tasques professionals, tal com informa ' The Sun '.

Fa pocs dies, aquesta jove va aparèixer en un programa de televisió i va assegurar que s'havia gastat 2.000 lliures en regals per als seus fills . Deu per a cada un.

Després de la seva confessió la xarxa es va omplir de comentaris i insults cap a la jove mare a la qual titllaven, entre altres coses, de " vil " i "< b> cobdiciosa ".

Young no es va mossegar la llengua i va respondre als seus crítics . Al seu parer, ningú té dret a dir-li a què ha de gastar els seus diners . "Sóc molt justa i m'asseguro que els meus fills rebin 11 regals cadascun , 66 entre tots", va assegurar sense sentir cap remordiment.

" Ens vam quedar sense vacances durant l'estiu i només tinc un parell de sabates per poder estalviar per Nadal per als meus fills ", va continuar.

" Vull tornar a la feina, però actualment és millor per a nosaltres no fer-ho ja que no guanyaríem prou. no bec, no surto cada cap de setmana, no prenc drogues, tot just compro. Tot és per als nens ", ha conclòs.

< p> Young té seeis fills: Steven, de 11, anys, Lisa, de nou, Lucy, de set, Jamie, de sis, Kayla, de cinc, i Evie, de 22 mesos.

Per a ells, l'ex cambrera ha comprat, de moment, una consola de vídeo jocs PS4 , alguns jocs, DC Superhero Girl toys , jocs de Lego , roba , nines i la granja de Peppa Pig.