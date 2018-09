El comú d'Ordino informa que amplia l'oferta d'abonaments per millorar l'estacionament al poble d'Ordino, que ha de garantir la rotació de places en els llocs de màxima afluència, com ara l'aparcament Prat de Vilella. Així, en aquest equipament pròxim al centre esportiu s'establirà un nou sistema de control d'accés per barrera, que substituirà la zona verda, i entrarà en vigor durant el primer trimestre del 2018, una vegada la instal·lació mecànica estigui operativa. Les tarifes d'abonament es cobraran excepcionalment de manera fraccionada i proporcional, a partir de l'entrada en funcionament del nou sistema de control d'accés.

Igual que els altres aparcaments amb barrera -els verticals El Puiet i el CEO- Prat de Vilella oferirà mitja hora gratis, i la fracció serà d'un euro l'hora. Per a Prat de Vilella, s'han creat diferents modalitats d'abonament: tres tarifes anuals i tres trimestrals. Pel que fa a les anuals, s'estableix la modalitat de dilluns a diumenge, les 24 hores, per un preu de 125 euros; de dilluns a divendres, de 7 a 22 hores, per 110 euros, i la nocturna (de 21 a 8 hores), de dilluns a diumenge, per 50 euros. Quant als abonaments trimestrals, hi ha també tres possibilitats: de dilluns a diumenge, les 24 hores, per 40 euros; de dilluns a divendres, de 7 a 22 hores, per un import de 35 euros, i de dilluns a diumenge, de 21 a 8 hores per 15 euros.

Una altra de les novetats que s'implantaran durant el 2018 per a la viabilitat de l'estacionament, és la creació d'una vinyeta adhesiva, que servirà per aparcar a qualsevol zona verda. El poble d'Ordino compta actualment amb 119 places distribuïdes al costat de les Escoles i al camp de la Tenada. Les modalitats d'abonament són 110 euros per la tarifa anual i 35 euros per la trimestral. L'estacionament serà il·limitat sempre que no superi les 48 hores, en tots els casos.