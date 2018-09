La signatura de la qual hem quedat prendidamente enamorades és Vanesa Molina . Aposta pel toc personal , en una col·lecció de joies ambivalent, fina i elegant , on els gravats són el seu segell d'identitat. Una peça que perdurarà en el temps, de la mateixa manera que el significat que l'acompanya. Noms, dates, inicials o símbols que la converteixen en única i especial.

Totes elles són de argent de primera llei i plata xapada en or de 18 quirats. I si el que estàveu pensant és que no us podeu donar aquest "caprici", us donarem la millor de les notícies, el seu preu "low cost" < / b> és accessible per a totes les butxaques A què esteu esperant?

La joia més sol·licitada ara mateix és el collaret personalitzat de dues plaques, ambdues gravades, sens dubte, és el primer en la nostra llista de desitjos.

moltes altres joies decoren la pàgina web www.vanesamolina.es . Una col·lecció composta per arracades, collarets, polseres o anells , perfectes per a combinar qualsevol outfit . Des de la web ens expliquen un dels problemes més comuns, com cuidar les joies perquè estiguin sempre perfectes.

Si encara no has fet tu llista per aquest Nadal o no t'has decidit per què regalar a tu núvia o amic invisible , no veiem millor opció que una d'aquestes increïbles joies 'els deixaràs amb la boca oberta!

No li falta ni el mínim detall, vénen en una caixeta moníssima com aquesta, Què més es pot demanar?