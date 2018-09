Des Turismodevino. com , assenyalen que "no cal recórrer milers de quilòmetres ni muntar-se en un avió per viure un Nadal inoblidable. al nostre país hi ha infinitat de llocs amb màgia i encant que ens faran passar unes vacances meravelloses i deixaran empremta en els nostres records d'aquestes dates especials ". En aquest sentit, el portal et proposa una sèrie de llocs per viatjar i gaudir encara més del Nadal.

1 – Escapada" al cava "a Penedès: La comarca del Penedès, de paisatges ondulats i amb vistes a Montserrat des de molts racons és terra que sap a vi … especialment per Nadal. La de cava és una denominació d'origen peculiar, ja que no tot el cava que es produeix ve de Penedès, però sí que és cert que la majoria dels cellers productores i el major muntant de la producció es dóna cita a les bodegues properes a Sant Sadurní de l'Anoia. Una escapada a Penedès us permet descobrir l'elaboració de cava, que segueix el mètode tradicional champanoise, així com comprar a les mateixes cellers productors caves de qualitat per destapar bé el 2018.

2 – a la caça del massapà a Toledo: Toledo no només és la ciutat de les tres cultures i un museu a l'aíre lliure en el qual passejar sense descans per a la vista. Toledo és també famós pel massapà, producte nadalenc per excel·lència i que es pot adquirir en alguns dels convents que dins de la ciutat segueixen elaborant i venent al públic. A prop de Toledo hi ha també cellers molt interessants que ofereixen visites i que permeten completar les compres gastronòmiques de cara al Nadal.

3 – Dies dolços entre els torrons d'Alacant: Alacant és famosa per la producció de torró. La meteorologia local sol ser també un punt al seu favor. Aquesta escapada en un bonic hotel amb encant permet relaxar-se abans de les reunions de família i amics del Nadal, o just després.

4 – Escapada al cor de l'Albariño: El marisc és part fonamental de les taules de Nadal i si hi ha una regió famosa per la qualitat i frescor dels seus mariscs és la de Rias Baixas. Terra també de grans vins blancs de la varietat albariño i de casalots i hotels amb encant que permeten gaudir del bon menjar i bon beure en aquestes dates.

5 – a la recerca del pessebre més gran d'Espanya: Xativa, a València, compta amb el Betlem més gran Espanya . Un Betlem de més de 1.700 metres quadrats. València ciutat és sempre una destinació d'interès cultural de primer ordre i en la mateixa província ens trobem també amb la denominació d'origen Requena, on es produeixen excel·lents vins i caves.