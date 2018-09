Els grups parlamentaris de l'oposició han manifestat el seus dubtes sobre “la lletra petita” del preacord al qual han arribat Andorra i la Unió Europea perquè hi hagi un període de transició de 30 anys abans que el tabac estigui plenament integrat en la unió duanera. Especialment crític s'ha mostrat el conseller del grup mixt i expresident del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, que ha remarcat que la “lliure circulació de mercaderies vol dir que el sistema impositiu que permetria una protecció de la indústria i el sector agrícola desapareix” i que a l'anar minvant el percentatge de la protecció fiscal arribarà un moment en què la indústria “convulsioni”, per la qual cosa creu que caldria posar sobre la taula “altres variables” com les franquícies.

Pintat ha afegit que desitgen que encara no hi ha “res de tancat” tot i que també ha destacat que és “difícil” fer una valoració sense tenir tota la visió “complerta” de la negociació i veure com quedaran les diferents llibertats. Malgrat tot, ha incidit en el fet que el missatge que ell mateix va poder transmetre al cap negociador adjunt de la Unió Europea, Claude Maerten, durant la seva visita a Andorra, va ser que calia preservar les especificitats d'Andorra en base a l'article 8 del Tractat d'Europa, ja que del contrari seria anar “cap a un carreró” sense sortida, i ha lamentat que sembli que aquesta és la via on ara s'està. Quant al seu paper com a observador actiu en aquestes negociacions, ha recordat que espera que la resposta del cap de Govern, Toni Martí, sigui positiva però també que primer caldrà definir com queda el grup mixt.

El president del grup parlamentari mixt, Pere López, de la seva banda, ha destacat que no coneixen “la concreció” de la proposta i, per tant, ha afegit que esperen una reunió en què se'ls pugui completar tota la informació. En aquest sentit, ha lamentat que el pacte d'estat “no estigui tan operatiu” i que, per tant, no tinguin totes les dades sobre aquest acord quant a les mercaderies.

El conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha manifestat el seu “escepticisme” davant aquesta proposta i ha afegit que fins que no tinguin tota la informació se'ls fa “difícil” fer una valoració concloent. Tot i així, ha remarcat que hi veu “dubtes i qüestions que no acaben de resoldre la problemàtica” i, en aquest sentit, també ha recordat que la proposta s'allunya de la que es va plantejar inicialment. A més, ha reiterat la manca d'informació sobre aquestes negociacions.

D'altra banda, la consellera independent Sílvia Bonet ha destacat que “una cosa són els 30 anys i l'altra les condicions que es posen entremig” i, d'aquesta manera, ha destacat que cal analitzar “la lletra petita” i veure l'impacte que aquesta proposta pugui tenir ja que, en el mateix sentit que Naudi, ha subratllat que és diferent a la que es va plantejar inicialment”.

En canvi, el que ha fet una valoració favorable ha estat el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, que ha manifestat que “d'entrada, la valoració” que en fa és positiva, si bé ha afegit que caldrà conèixer “més detalls” ja que hi pot haver aspectes concrets que siguin més problemàtics. Ha conclòs que aquest anunci serveix per portar “tranquil·litat” al sector i que ara esperen que el cap de Govern “els convoqui” per poder fer les seves aportacions sobre les negociacions amb Europa.

A l'últim, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha valorat que s'hagi aconseguit un “preacord força satisfactori” del marc institucional i també que sigui “satisfactori” l'aconseguit en matèria de mercaderies. Així, ha remarcat el fet que a l'economia del tabac “se li assegura un període” de transició en què haurà de fer adaptacions però que és força “dilatat”. També ha remarcat que ara caldrà que avaluïn amb més profunditat l'acord.

El cap de Govern, Toni Martí, ha subratllat que de forma progressiva se substituiran els drets duaners per impostos però que a partir del setè any (quan es començaran a reduir els drets duaners, ja que fins al sisè es mantindrà l'statu quo) no vol dir que “s'acabi tot” i, com a exemple ha posat que “als 15 anys els drets duaners representaran el 70%, per tant, les fàbriques hi seran” i, d'aquesta manera, ha reiterat que es tracta “d'un bon acord”. A més, ha recordat la voluntat de trobar una fórmula perquè en les negociacions puguin ser presents els presidents dels grups parlamentaris i ha insistit que seria positiu que hi fos Pintat, ja que ha recordat que representa a cinc dels vuits consellers que integraven el grup parlamentari liberal; i també López, pel suport del PS en les negociacions amb la UE.