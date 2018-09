A Jesús Ruíz Moneo se li ha felicitat fins a la sacietat a la xarxa social Facebook per aquest gest de suport incondicional cap al seu fill, Luken, de 5 anys. Pel que sembla, a Luken 'li encanta' pintar-se les ungles, i en el col·legi, els seus companys li titllen de 'marieta' pel fet de fer-ho, això, segons Jesús, "li posa molt trist ".

Jesús, com a mostra de suport cap al seu fill i per dir-li que no està malament que es pinti les ungles, ha deixat que Luken li pinti les ungles i l'ha compartit a Facebook per mostrar que no passa res. Aquesta imatge està sent autènticament viral , ja que s'ha compartit més de 39.000 vegades .

La imatge porta amb si un missatge que ha estat d'allò més fort i amb el que Jesús vol fer reflexionar els pares dels nens que riuen de Luken, el missatge és el següent: " Intentem convèncer-lo que el problema el té el que mira sense veure, però és dur veure'l així. Encara que el que més m'entristeix a mi, és l'estat del cervell d'aquests nens que sens dubte estan sent canalitzats feia unes idees retrògrades, antiquades i sexistes (…) Demano a els pares que pensin en el tipus d'idees que estan implantant en aquests cervellets en ple desenvolupament i que cicatrius els provocaran. a més del que costarà esborrar-les, si és que és possible ". El missatge acaba amb un contundent "Visquin les ungles de colors, Viva Luken" .