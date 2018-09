Merkaat, el primer assessor en inversions digital d'Andorra, desenvolupat per Crèdit Andorrà, ha estat escollit per l'Efma com a innovació bancària. L'associació ha volgut premiar aquest nou servei, presentat aquest any, per la seva singularitat i nivell de servei, i n'ha destacat el seu factor diferencial.

La plataforma digital permet als clients una gestió integral de les seves inversions: els ofereix assessorament personalitzat, els proporciona propostes d'inversió a partir del seu perfil de risc i les seves preferències, i alhora els permet executar immediatament ordres de compra i venda de fons d'inversió custodiats per Crèdit Andorrà. Merkaat ofereix un assessorament digital híbrid: incorpora els beneficis i l'eficiència dels serveis automatitzats de l'era digital, a la vegada que disposa d'un equip d'experts per ajudar el client a prendre decisions relacionades amb les seves inversions amb informació qualitativa i argumentació tècnica sobre les recomanacions de compra i venda.

“Merkaat és el primer assessor en inversions digital d'Andorra i respon al canvi de paradigma de la banca privada: permet que l'assessoria experta arribi de forma digital als clients de Crèdit Andorrà, alhora que s'adapta perfectament als hàbits i cultura de les noves generacions”, afirma Sílvia Cunill, directora de l'àrea d'Innovació, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà.

L'Efma és una prestigiosa associació sense ànim de lucre fundada el 1971, formada per bancs i companyies asseguradores que aplega més de 3.300 marques de més de 130 països. Proporciona informació rellevant sobre temes que preocupen el sector, amb l'objectiu de donar suport en els seus processos d'innovació i transformació per ser més competitius.