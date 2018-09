El conill és dolent, sí, fins i tot cantant. Benito Antonio Martínez Ocasio, conegut mundialment com Bad Bunny , ha vist mostrades seus majors vergonyes musicals aquest dimarts, quan s'ha publicat un vídeo a YouTube que mostrava la seva veu crua i sense cap efecte ni retoc.

Cridant -que no cantando- "Jo em compro un quatre 7:00" , el autor de hits de playlist i discoteca < / b> com Sóc pitjor , Krippy Kush o el teu no fica cabra mai va demostrar un gran registre vocal, però un cop publicat el vídeo no deixa cap dubte.

malgrat la seva demostrada escassa qualitat vocal , Bad Bunny ha aconseguit grans èxits en els últims mesos . Els seus temes compten amb centenars de milions de reproduccions en plataformes digitals i fins i tot ha estat nominat recentment per als premis Grammy .