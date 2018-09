“Necessitem que els andorrans, tot respectant les legítimes diferències que hi puguin haver entre nosaltres, que també s'expressen al Consell General, estiguem units, atents a la salvaguarda de la nostra sobirania”, per afrontar el “repte” d'entrar dins la Unió Europea. Així ho ha demanat aquest dimarts al migdia el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, durant la tradicional recepció de Nadal que ha ofert al Palau Episcopal, i que ha reunit com cada any bona part de l'esfera política, econòmica i social del país. Vives ha demanat construir una Andorra, “i també una Europa, fetes de ponts i lligams fraterns, i no pas de murs separadors”. I ha reclamat fer-ho amb la implicació dels joves, que són el present del país.

Ara bé, el copríncep també ha reconegut que el vell continent està sent “sacsejat” per problemàtiques com conflictes nacionals “llargs i punyents” o la crisi dels refugiats, fet que comporta que hi hagi “descontentament i frustració de bastants ciutadans europeus”. L'única via, ha plantejat, és “cooperar junts per superar recels, menyspreus o divisions”, i Andorra, que “des de sempre ha tingut una vocació europea clara”, també hi ha d'ajudar.

Vives ha fet aquesta clara defensa d'Europa i de la necessitat que els polítics del país apartin divisions internes per poder-hi entrar mitjançant l'acord d'associació després de recordar que el 2018 se celebren els 25 anys de l'entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea. També ha utilitzat una altra efemèride, en aquest cas de caràcter nacional, per fer una defensa de la Carta Magna com a element indispensable per “mantenir una convivència pacífica”. El 2018 se celebren 25 anys de la seva entrada en vigor, i es tracta d'un text legal “que ha de ser respectat per qualsevol altra norma de rang inferior”.

Des dels grups parlamentaris i el Govern han celebrat el to del discurs de Vives i han compartit que la unitat és la via per accedir a Europa. “Europa és una aventura complicada, apassionada” i fins i tot “qüestionada”, però és el principal camí per garantir la màxima democràcia dels seus pobles, ha manifestat el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró. “Si hi ha un repte futur al país és Europa, independentment dels colors polítics”, ha afegit el cap de Govern, Toni Martí.

Per la seva part, el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, s'ha mostrat satisfet que Vives també mencionés que cal tenir en compte la sobirania d'Andorra, mentre que el conseller del grup mixt i exconseller liberal, Josep Pintat, ha volgut subratllar sobretot el fet que Vives ha demanat “pau i unitat”. Interpel·lat per si realment hi ha unitat entre els polítics parlamentaris, ha plantejat que a vegades cal trobar-se en situacions com l'actual per després poder “avançar”.

Per la seva banda, tant el president del grup mixt, Pere López, com el conseller també del grup mixt i integrant de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, han volgut ressaltar que el copríncep demanés la implicació dels joves perquè se sentin partícipis de l'evolució del país. Naudi ha criticat que el Govern no pren accions pensant en els joves i que aquests segueixen amb “precarietat” laboral. En aquest sentit, López ha lamentat la “política inexistent” de l'executiu per introduir els joves al mercat laboral.

Finalment, la consellera del grup mixt, Sílvia Bonet, ha assegurat que el de Vives era “el discurs que tocava”, ja que Europa és el “repte” del país, però sempre mantenint les especificitats.