Un nen de 14 anys ha deixat, per error, el compte de la seva mare en números vermells , mentre comprava crèdits en el conegut videojoc 'FIFA 18' .

la dona, que vol romandre en l'anonimat , és originària de la ciutat de Cork , a Irlanda , i es va quedar a 'quadres' quan va anar a retirar diners amb la seva targeta. Després de realitzar l'operació, a la pantalla del caixer va aparèixer la frase lapidària amb la que més d'un estem tristament familiaritzats: " Saldo insuficient "; segons informa ' Irish Mirror '

El seu fill de 14 anys havia gastat tot el seu crèdit bancari jugant a la PlayStation . La dona havia regalat l'infant el 'FIFA 18' i el petit va començar a comprar punts sense saber que aquests costaven diners .

"Simplement no entenia , però cada deu punts li estava costant més diners. Crec que necessites els punts per moure els jugadors, però no estic al corrent de com funciona. en comprar el joc o jugar-no et diuen això. això té cost addicional. no va haver d' fer res ni fer clic per activar la meva targeta. Mai va saber que quan estava fent clic, els diners s'estava traient del meu compte ", va comentar l'afligida mare, segons el portal Indy100 .

" em vaig posar en contacte amb PlayStation i em van dir que era un joc per a adults. Li vaig explicar que tenia 14 anys i que no entenia per què jugava amb diners" , ha afegit.

no obstant això, Sony, la companyia darrere de P layStation, s'ha negat a tornar els diners gastats en el joc .