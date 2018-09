La botiga 'on line' de la coneguda superfície londinenca va posar a la venda bosses , de la signatura 'Aspiral of London ', valorats en gairebé 1.000 euros , al preu irrisori de 10 . Però no era una oferta ??b>.

Quan els compradors es van assabentar del 'caramel', les bosses de la firma es van esgotar als pocs minuts .

Els il·lusionats clients es fregaven les mans , mentre pensaven que havien aconseguit el regal perfecte per al nadal, quan la botiga va informar de l'error . Responsables de la botiga 'on line' de Harrods havien col·locat malament el decimal en el preu del complement , que en realitat costava 800 lliures (932 euros) i no 8 lliures com mostrava la web.

Harrods va identificar l'error a temps i va informar que no realitzaran l'enviament de les bosses adquirits .

En declaracions al rotatiu ' The Telegraph ', el advocat dels grans magatzems, Andrew Leakey , va confirmar que les compres no es farien efectives , i va explicar el perquè: si bé el correu electrònic de confirmació podia considerar-se un contracte entre la botiga i el client, la baixada de preu era tan òbvia que la botiga podia argumentar que l'error era evident i anul·lar la compra .

Mala sort compradors.