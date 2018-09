Un cop més, els concursants donaven començament a la vuitena gala d' 'Operación Triunfo' , interpretant la cançó 'Shake It Off' de Taylor Swift, amb una coreografia on els 10 participants han donat el millor d'ells i s'han lluït a l'escenari.

Cepeda torna a salvar-se

Juntament amb Raoul, Cepeda va haver de defensar una vegada més el seu lloc a l'Acadèmia de ' Operación Triunfo '. Després d'estar nominat per tercera setmana consecutiva, Cepeda es guanyava un cop més al públic que li salvava amb el 54% dels vots . Amb aquesta nova decisió, el gallec ha igualat el rècord de nominacions que fins al moment havia aconseguit Idaira, extriunfita d' 'OT 4'.

Després de travessar per una setmana complicada a causa de problemes de faringitis, interpretava la cançó ' Vèncer l'amor' de l'Índia Martinez i conqueria el cor de tots els espectadors.

Raoul, setè expulsat

Tot i brodar la seva actuació i ser una de les millors valorades pel jurat, Raoul no ha estat el més votat per el públic i es convertia en el setè expulsat del concurs de 'Televisió Espanyola'. El català va interpretar 'Every breath you take' de The Police amb la que va deixar a Mónica Naranjo meravellada.

Abans de la seva actuació, el concursant va voler demanar disculpes pel seu comportament després de l'enuig que va protagonitzar la setmana passada en conèixer que estava nominat. Davant d'això, Mónica Naranjo va voler deixar clar que no li havia fastiguejat l'actitud del jove, sinó que li havia fastiguejat la decisió dels professors. "Me'n vaig anar molt fastidiad però no per la teva actitud. Mereixies ser salvat per l'Acadèmia … Passi el que passi et portes tot el meu afecte i tot el meu respecte ".

< b> Favorit del públic

Per primera vegada, Anna War , com la denominen els seus fans, va esdevenir la favorita del públic, deixant a Aitana ja Roi en segon i tercer lloc. La concursant que defensava una de les cançons més complexes de la nit, 'Sax' de Fleur East i després de travessar una de les seves setmanes més complicades per a ella, veia recompensat el seu treball convertint-se així en la favorita de la setmana.

Nous nominats

Després de conèixer l'expulsat i favorit del públic, el jurat compost per Mónica Naranjo, Manuel Martos, Joe Pérez i Javier Pla, que va acudir com a convidat i quart membre de la taula, p ropusieron a quatre concursants per abandonar l'acadèmia. Alfred, Agoney, Cepeda i Roi eren els quatre nominats.

Un cop valorades les actuacions i les decisions del jurat, Noemí comunicava que el salvat pels professors era Agoney . Alfred, per la seva banda era salvat pels seus companys amb quatre punts, convertint així a Cepeda i als Roi en els dos nous nominats d'aquesta setmana.

Dues noves sorpreses

Com anunciava el presentador Roberto Leal a inici de la Gala, dues eren les novetats preparades pel format per donar a conèixer a tots els espectadors i als concursants. I és que, ja es coneixen dues dates oficials per als primers concerts dels concursants. Els 16 concursants que van entrar a l'Acadèmia, hi haurà el 3 de març a Palau Sant Jordi de Barcelona i el 16 de març al Palau Vistalegre de Madrid .

A partir d'aquest divendres, 22 de desembre, els fans i seguidors de 'OT' podran comprar les seves entrades . També el proper 27 des els participants expulsats podran realitzar una signatura de discos a Sevilla ia Madrid .