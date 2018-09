Una foto presa el passat 14 de desembre, als carrers de la ciutat de Posadas , a Missions (nord-est de Argentina ), ha posat en relleu l a terrible situació d'extrema pobresa en què viu aquesta part del país .

Miguel Ríos , un periodista local, ha volgut denunciar la realitat de la comunitat indígena Guaraní que habita en aquesta regió., tal com informa ' elnuevodia.com '

Per a això, amb temperatures superiors als 38 graus , Rius immortalitzar el moment en què una nena beu d'un bassal a terra . El professional va pujar la fotografia a Facebook i la va acompanyar amb el següent missatge: " Mentre el país es cala foc, aquesta nena Guaraní s'hidrata des del terra. Alguna cosa estem fent malament com a societat, no ? ".

Molts van criticar a Rius per treure-les en comptes d'assistir a la petita ??b>, de manera que el periodista va dedicar unes línies per defensar-se de les acusacions: "Estic més que segur que molts dels que opinen criticant són els mateix que quan el veuen al carrer es posen a criticar en comptes de fer alguna cosa per canviar aquesta realitat . per què la foto va ser pujada? Perquè d'una vegada per totes es prengui debat social respecte a un problema que moltes vegades com ningú reclama res, no es fa res, i els que haurien de fer alguna cosa, s'omplen les butxaques ".