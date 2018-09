L’Andorra a Taula ha tancat la seva onzena edició amb 7.044 menús servits i ha deixat un impacte econòmic de 274.716 euros. Del menús, 5.094 han estat de degustació i 1.950 de cuina tradicional. Els clients que han optat pel de degustació ho han fet a les parròquies centrals i les del tradicional, l’han tastat majoritàriament a les altes.

La parròquia que ha venut més menús ha estat Andorra la Vella amb un 61% i el restaurant amb la xifra més alta és Can Manel. El 70% dels clients han estat del país i el 30%, turistes i els menús més venuts han estat els que oscil·laven entre els 30 i els 35 euros. Aquestes xifres les ha donat a conèixer la Unió Hotelera aquest dilluns en roda de premsa.

Sarà a partir d’aquestes dades que la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) planificarà les properes jornades, en les quals haura d’afrontar diversos reptes pendents, com ara la participació d’alguns restaurants emblemàtics, absents en aquesta edició, i la presència d’Encamp i Canillo que no han tingut cap representant el 2017. Aquest any hi han pres part 25 restaurants, vuit menys que el 2016 però tot i això no hi ha hagut massa diferència entre els menús servits d'un any a l'altre (7.044 per 7.436 el 2016). La mitjana de menús venuts per establiment és de 281 quan el 2016 va ser de 225. Els deu restaurants amb més venda són, a banda de Can Manel, i per aquest ordre el Minim's, Don Denis, l'Enoteca, Can Benet, Plat'in, l'Isard, la Borda de l'Avi, l'Andorra Park Hotel i el 1940.

Taula rodona sobre el patrimoni gastronòmic andorrà



Posteriorment a la presentació de les xifres de l'Andorra a Taula, s’ha fet la taula rodona ‘Identificació i valorització del patrimoni gastronòmic andorrà’. En la introducció, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat la necessitat d'identificar accions i iniciatives que contribueixin a impulsar i posicionar Andorra com una destinació atractiva de turisme gastronòmic. La taula rodona, que ha tingut lloc al Centre de congressos d'Andorra la Vella, s'ha celebrat a iniciativa dels departaments de Turisme i de Formació Professional.

L'acte ha comptat també amb la participació de la professora de sociologia de l'Intitut Supérieur du Turisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (ISTHIA), Diana Oliveira; el director de la càtedra Unesco d'alimentació, cultura i desenvolupament de la UOC, Xavier Medina; el director del laboratori de patrimoni i turisme cultural de la UB, Jordi Treserras, i el xef andorrà Carles Flinch.