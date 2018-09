El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior està ultimant els detalls per a la posada en marxa d’un programa per a la promoció de relacions no violentes per a l’atenció d'agressors que hagin comès actes violents. Així ho ha posat en relleu el titular de la cartera, Xavier Espot, després de la quarta reunió de la Comissió nacional de prevenció de violència de gènere i domèstica.

D’aquesta manera, ha manifestat que ja s’han contractat les persones que hauran de prestar aquesta atenció i que ara com ara es treballa en concretar el contingut del programa, de tal manera que en les properes setmanes es pugui acabar de definir i a principis d’any aquest projecte es pugui posar en marxa. Els destinataris d’aquest programa serien persones que hagin comès actes violents, encara que no siguin delictius, per la qual cosa no serà exclusiu per a persones que es trobin internes al Centre Penitenciari de la Comella sinó que s’hi podran acollir diferents perfils. De moment, s’arrencarà amb una prova pilot amb un número reduït de persones i la participació serà voluntària si bé en el futur “no es descarta que sigui obligatori com a mesura que puguin imposar els tribunals”. Espot ha recordat que les persones que cometen un acte de violència de gènere solen reincidir i que per tant es pretendrà donar les eines necessàries (suport psicològic, social i fins i tot jurídic) per evitar que aquests patrons es reprodueixin. D’aquesta manera, es desenvolupa aquest vessant de prevenció i atenció als agressors, després que s’hagi treballat en l’atenció a les víctimes.

El titular d’Afers Socials ha remarcat que en aquesta trobada de la comissió (que es reuneix cada sis mesos) també s’ha abordat la qüestió de la posada en funcionament, a principis d’any, del servei de trobada familiar. Així, ja hi ha habilitats els locals, a la segona planta de Clara Rabassa i ja hi ha incorporat el personal, que està finalitzant formacions a Espanya a centres de referència. També s’ha aprovat ja el reglament amb el “vistiplau de la fiscalia i la batllia” i, per tant, a principis de l’any que ve es podrà ja inaugurar. Serà un punt on s’intercanviaran o se supervisaran les vistes dels menors d’edat en relacions familiars conflictives.

D’altra banda, la trobada ha servit també per concretar “quatre detalls pendents” dels protocols d’actuació amb la policia, la batllia i la fiscalia de tal manera que al mes de gener ja es podrà tenir enllestida la guia de col·laboració entre els diferents actors implicats en la prevenció i eradicació de la violència de gènere.

Quant a les dades que es van facilitar des del servei d’atenció a les víctimes al novembre, i tal com ja va remarcar arran d’una pregunta parlamentària presentada pel Partit Socialdemòcrata, Espot ha reiterat que aquest 2017 s’han atès més dones però no hi ha més casos de violència, tal com demostren les denúncies, intervencions o delictes constatats per la policia. Així, ha atribuït l’increment al fet que el servei és “més conegut” i la ciutadania en fa “més ús”. Malgrat aquestes constatacions, ha remarcat que no s’ha de “caure en l’autocomplaença”. També ha recordat “els esforços” en prevenció a través de campanyes com la que s’ha fet amb el BC MoraBanc i el fet que es treballa per tirar endavant la llei de la igualtat abans de finals de la legislatura.