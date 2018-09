La Comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus s’ha reunit aquest dilluns, sota la presidència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, per valorar les accions dutes a terme durant el 2017 i repassar les previstes per al 2018. En la reunió, s’ha destacat l’impuls que s’ha donat a les accions de foment de la recollida selectiva, amb campanyes de comunicació i accions prop dels productors singulars. Així, per al 2018 s’ha decidit donar prioritat a les mesures d’aquest àmbit i intensificar les accions per fomentar la recollida selectiva. En la trobada s'ha posat en relleu que aquest any també s’ha actuat prop dels productors singulars en matèria de recollida selectiva, i per aconseguir un millor compliment s’ha iniciat una campanya d’inspeccions al sector de l’hoteleria, en col·laboració amb els comuns. S’han realitzat un total de 258 inspeccions que han derivat ja en l’obertura de catorze expedients sancionadors, i els controls s’intensificaran per tal d’afavorir el foment de la recollida d’aquestes fraccions (paper i cartró, vidre i envasos).

D'aquesta manera, en la reunió s'ha abordat la qüestió que durant el 2017 s’ha incidit en el foment de la recollida selectiva prop de la població en general amb una campanya publicitària i dedicant l’estand de la Fira d’Andorra la Vella al reciclatge, i s'ha posat en relleu que durant el 2018 s’intensificaran els esforços amb la campanya porta a porta ja adjudicada, que acostarà la informació a tots els ciutadans.

Tal com s'ha constatat en la trobada, un altre gran pas que ha tingut lloc durant el 2017 ha estat l’inici de la recollida de la matèria orgànica prop dels grans productors, que es continuarà impulsant i millorant durant el 2018.

D’altra banda, en el marc de la prevenció, ja s’ha actuat per reduir els residus d’envasos en l’hoteleria i els establiments comercials, i s’ha treballat la prevenció del malbaratament alimentari i el vidre retornable, i durant el 2018 se seguirà la mateixa línia. A més, als centres escolars s’ha iniciat el foment de l’autocompostatge que també es potenciarà durant el 2018, i es mantenen com a línies prioritàries el foment de la reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús i la desmaterialització de la informació promocionant un ús responsable del paper. També en el marc de la prevenció, durant el 2018 es potenciarà la reducció de materials d’un sol ús en esdeveniments festius, culturals i esportius i en l’àmbit escolar.

D’altra banda, es tractaran algunes problemàtiques especials detectades en relació amb la recollida de determinats residus. Així s’incidirà en una millora de la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil i de la runa, i es potenciarà la recollida selectiva de medicaments i radiografies. Durant l’any 2018, a més, es treballarà en la definició de l’estratègia del nou Pla nacional de residus.