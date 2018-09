La policia va detenir al llarg de la setmana passada un total de 16 persones per haver donat un resultat positiu en la prova d’alcoholèmia. Cal destacar que onze d’aquests resultats positius s’han detectat arran de proves fetes en la campanya d’alcoholèmia que la policia està fent aquests dies. Entre aquestes detencions cal destacar la d’un resident de 29 anys que circulava amb els llums del vehicle apagats i que va fer cas omís a les indicacions dels agents, demanant-li que s’aturés. És més, l’home va fugir i va patir un accident que va resultar amb danys materials, després d’haver topat amb un vehicle policial. Quan se li va practicar la prova d’alcoholèmia va donar un resultat d’1,42 grams d’alcohol per litre de sang.

Quant als onze resultats positius detectats en el marc de la campanya, es van situar entre els 0,95 grams d’alcohol per litre de sang que va donar un resident de 57 anys i els 2 d’un resident de 25 anys.

D’altra banda, la policia va detenir d’altres vuit persones per altres delictes. Així, el dimecres passat, a Escaldes-Engordany, va ser detinguda una dona resident de 22 anys, que es trobava sota una ordre de recerca judicial amb detenció, en qualitat d'inculpada, per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit domèstic envers la seva exparella, que hauria tingut lloc al desembre del 2016. Tres dies després, a Andorra la Vella, un home resident de 21 anys va ser detingut com a presumpte autor d'injúries, resistència i desobediència greu als agents. La patrulla havia estat requerida ja que l'home havia causat un aldarull a la porta d'entrada d'un local d'oci de la capital. Ja el diumenge, i en aquest cas a Escaldes-Engordany, dues dones residents de 18 i 20 anys, van ser arrestades també com a presumptes autores dels delictes d'injúries, amenaces, resistència i desobediència greu als agents de policia. L’avís, en aquest cas també, va ser perquè hi havia hagut un aldarull davant d’un local d’oci.

Altres quatre detencions van ser per delictes contra la salut pública. En tres dels casos, es va tractar de persones controlades a la duana del riu Runer. Així, un home no resident de 51 anys que estava en possessió de 0,5 grams de cocaïna i una cigarreta de marihuana, un resident de 33 anys que duia 1,9 grams de cocaïna i un no resident de 26 anys controlat amb 0,4 grams de cocaïna i 0,4 d’heroïna. L’altre detingut va ser un home resident de 20 anys, per possessió de 0,6 grams de cocaïna. L’arrest es va produir arran d'un control rutinari dels quatre ocupants d'un turisme estacionat a la carretera general 2, a Encamp.