Maria Pombo , Marta Carriedo i Marta Lozano han estat les últimes a unir-se a la moda de l' Denim Jacket de pèl. La mitjana de les Pombo va lluir durant el dia d'ahir la Denim en el seu Instagram, ocasionant nombroses reaccions preguntant per la marca de la mateixa. No et pots perdre on comprar aquestes jaquetes!

Aquesta jaqueta pertany a la marca Storets i costa 133,53 euros.

Les Martas han optat per la marca Levi . El seu preu és de 130,00 euros .