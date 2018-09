El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que Demòcrates per Andorra (DA) “no tanca les portes a aliances electorals amb ningú”, tot i que ha afegit que es tractarien d’acords “no per guanyar o per anar contra ningú” sinó que se centrarien en qüestions “ideològiques”. D’aquesta manera, ha concretat que la recerca d’aquests pactes se circumscriurien en veure quins són els partits que “s’acosten més a la visió de DA”. Quant a la recerca de candidat, ha destacat que “no els passarà el mateix que als liberals” i ha remarcat que espera que estigui escollit aviat. Pel que fa a la data de les eleccions, ha manifestat que ja la té pensada però no ha volgut donar cap detall al respecte.

Sobre el trencament del grup parlamentari liberal ha posat en relleu que “poca cosa” tenia a dir més enllà de desitjar que hi hagi un acord en breu en el si del grup mixt que permeti reprendre la feina normal al Consell General. En aquest sentit, ha recordat que encara queda molta feina per fer. I pel que fa a la qüestió del paper que ell hauria tingut en el trencament de Liberals d'Andorra, ha negat cap pacte en aquest sentit amb Josep Pintat, manifestant que ell “no ha forçat Gallardo a fer primàries”. I quant als pactes que dibuixen la resta de forces polítiques, ha expressat la seva sorpresa perquè Gallardo digui que vol negociar amb “tothom menys amb DA”.

Martí no s’ha posicionat, per tant, sobre si DA hauria de buscar acords o no amb Unió Laurediana i únicament s’ha referit a l’acostament ideològic, mentre que pel que fa a la recerca d’un candidat ha manifestat que cal que es facin les “coses amb rigor” i que el nom es tingui “el més aviat possible”.

Quant a la data per als comicis generals, ha posat en relleu que la té “pensada” però no ha volgut revelar cap detall, únicament ha dit que la comunicarà amb el suficient temps a totes les forces polítiques perquè es puguin organitzar.