Després de l'oferiment fet pel cap de Govern als presidents dels grups parlamentaris de participar en les negociacions per l'acord d'associació, i arran del trencament del grup parlamentari liberal, Toni Martí ha mostrat aquest dilluns la seva preocupació per com pugui quedar la representació de les diferents forces polítiques de l'oposició en la delegació.

Així, tot i que encara no se sap qui presidirà el grup mixt, Martí veu injust que el líder del PS, Pere López, quedi fora de les negociacions “perquè hi ha donat sempre suport”, i pensa el mateix en el cas de Josep Pintat, ja que “no és just que hi vagi Jordi Gallardo que només representa tres consellers i no Pintat, quan en representa cinc”.

Amb tot, no veu possible “una delegació amb més parlamentaris que membres del Govern”, però “no voldria que amb la nova composició no es fos just amb totes les parts”. Martí creu que la proposta anterior era “molt equilibrada”, i potser ara hi haurà la representació de dues persones que en el seu moment eren del mateix grup parlamentari. Per tot plegat, Martí es vol reunir amb el grup parlamentari mixt per analitzar “quina és la millor solució”.

El cap de Govern considera que ara el principal grup de l'oposició és el mixt i, concretament, els cinc consellers de tendència liberal liderats per Josep Pintat. De fet, Martí creu que Liberals d'Andorra “està partit en dos, més enllà que uns s'hagin quedat l'etiqueta oficialista”, alineant-se clarament cap al sector de Josep Pintat i en contra del nou president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo.

Precisament, així ho ha expressat en relació al recurs presentat al Tribunal Constitucional contra les lleis de competències i transferències. Segons Martí, la novetat és que alguns dels consellers “que pensava que hi serien, no hi són”, ja que només l'han presentat “Víctor Naudi, el PS i el grup minoritari dels liberals, mentre que el majoritari de la tendència liberal no hi ha anat”. En aquest sentit, ha celebrat que “22 consellers de 28 entenen que no hi hauria motiu per anar al TC, i això són molts consellers”.