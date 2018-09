El Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra arriba enguany a la seva 26a edició i té com a principal objectiu atreure públic familiar i infantil més menut. Malgrat que l'esdeveniment està pensat per arribar a les edats compreses entre els 2 i els 18 anys, aquesta vegada pretén atreure els infants entre els 2 i 6 anys. Per això, s'ha potenciat la ludoteca, hi haurà tallers de maquillatges, funcions, activitats aquàtiques i espai multimèdia, pensat per aquesta franja d'edat més menuda.

El saló obrirà les portes el proper 27 de desembre i fins l'1 de gener, inclòs, amb un horari de quatre de la tarda a nou de la nit. L'activitat tindrà lloc al Complex esportiu i sociocultural a Encamp i del 3 al 5 de gener es repetirà, amb el mateix horari, al Centre esportiu del Pas de la Casa. Per quart any consecutiu el funcionament i el desenvolupament de l'activitat està pensada i dirigida 100% pel comú encampadà i només es contracten a empreses externes les activitats que es volen fer. Un canvi respecte d'anys anteriors, quan es subcontractava tot el funcionament del saló.

De manera paral·lela a aquesta modificació d'organització, les xifres de visitants han anat en augment. Així, mentre el 2012 es fregaven els 4.500 visitants, l'any passat es va arribar als 6.501. L'objectiu d'enguany és poder fregar els 7.000 visitants, amb la idea d'atreure públic de tot el país i també turistes. “Assolir aquesta fita faria que estiguéssim força satisfets”, ha expressat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres. Tot i això, el mateix Torres ha indicat que a vegades les instal·lacions queden petites i no permeten absorbir més gent, sobretot l'1 de gener. A Encamp el saló ocuparà vora uns 5.500 m2 i al Pas prop d'uns 2.000 m2.

A part de les activitats més centrades pels més petits, també hi ha novetats pel públic més jove com ara simuladors nous de F1 i esquí. També hi haurà un nou inflable per arribar a saltar fins a 6 metres d'altura, un circuit de patins elèctrics i una pista americana per passar proves. La tarifa diària per entrar al saló, tant pel Pas com per Encamp, és de 5 euros. L'abonament per a tots els dies a Encamp és de 18 euros i per al poble fronterer de 8 euros.