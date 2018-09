Es tracta d ' Suavina , un bàlsam labial amb molta història. Ens traslladem a 1880 , quan un farmacèutic de Vila-real (Castelló), sota el nom de Vicent Calduch Solsona , va pensar en la sobre exposició dels agricultors en aquell temps, principalment als cítrics. Per a ells va fabricar una pomada com a remei per als llavis tallats i esquerdats.

Des dels seus inicis, no han canviat ni una mica la seva fórmula , han mantingut intacta la seva barreja d'olis essencials i mentol. la seva fama a Castelló no va trigar a expandir-se per la resta d'Espanya. Ja es pot trobar a qualsevol farmàcia i el seu preu no supera els 2 & euro;.

No dubtis a provar Suavina, i ajuda als teus llavis a mantenir-se hidratats contra el fred.

Nosaltres ja l'hem provat ¡ens encanta!