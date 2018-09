El valerós acte ha tingut lloc en una platja de Brighton, icònic lloc de la costa britànica.

Les impressionants imatges van ser captades per Alessandro Intini i pujades al seu compte de Facebook. En elles, es pot apreciar com la propietària d'un gos arrisca la seva vida per rescatar la seva mascota que ha quedat atrapat entre el fort onatge.

La força de les onades tiren a la dona, que en el seu intent per aconseguir l'animal, arriba de nou a la riba arrossegada pel corrent. Quan tot sembla perdut, una nova onada acosta el gos a la riba de la platja, moment en el qual la propietària aprofita per agafar-lo.

Afortunadament, una altra persona apareix en escena i aconsegueix conduir l'animal a un espai segur.

El cap del Servei de guardacostes, Chris Ingall, va assegurar que tant la dona com l'animal van tenir “força sort” de no acabar a la deriva enmig d'unes aigües gèlides.

“D'estar més lluny, l'onada l'hagués colpejat per darrere i arrossegat fins a aigües profundes. Per fortuna, la força de les aigües la van enviar de tornada a la platja. Si no hauria acabat d'una altra manera, va afirmar el funcionari en declaracions recollides pel diari 'The Telegraph'.