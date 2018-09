Un agosarat nedador, que va desafiar les gelades aigües de la badia de San Francisco, Califòrnia, als Estats Units, va estar a punt de perdre els seus genitals després l'atac d'un lleó marí.

'Aquatic Park' (Parc Aquàtic), una coneguda cala de la ciutat californiana, ha estat tancada durant diversos dies pel Servei de Parcs Nacionals. La raó principal són els tres atacs animals que s'han produït en l'interval d'una setmana.

Rick Mulvihill va patir un mossegada severa, el passat divendres, mentre nedava a la cala. Posteriorment, va ser hospitalitzat, tal com informa el 'San Francisco Chronicle'. Mulvihill és membre d'un club de nedadors que solen prendre un bany a les gèlides aigües de la badia per començar el dia. Durant aquestes dates l'aigua sol estar a una temperatura mitjana de 12 graus.

“El va colpejar just aquí, a prop de les joies de la família, va dir un altre membre del club Bob Roper, de 79 anys, assenyalant l'interior de la part superior de la cuixa. “Porto aquí 50 anys i mai no havia sentit res com això”, ha manifestat Roper al 'Chronicle'. “Ara hi ha molts nedadors molt, molt nerviosos i no els culpo”.

Tots els atacs podrien ser del mateix animal, que podria ser un lleó marí va assegurar la veterinària, Clara Simeone .