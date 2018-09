Aquesta nit, 'Operación Triunfo' viurà la seva vuitena gala , on per primera vegada, tots els concursants cantaran en solitari i on Cepeda o Raoul , es convertirà en el setè expulsat del concurs de 'Televisió Espeñola'.

En aquesta ocasió, Cepeda ha triada la cançó de l'Índia Martínez 'Vencer al amor ' per demostrar que mereix estar una setmana més a l'Acadèmia. Per la seva banda, Raoul s'ha decantat per una en anglès, ' Every breath you take ', de The Police, versionat per Hannah Huston.

La resta de companys interpretaran noves cançons en solitari. Agoney interpretarà 'Je suis venu et dire que je m'en aneu' de Serge Gainsbourg. Anna Guerra , després de travessar una setmana complicada, cantarà ' Sax' de Fleur East. Nerea interpretarà 'Superstar ' de Marta Sánchez, Miriam 'I wanna dance with somebody ', de Whitney Houston; Alfred 'Vete de mí' , de Bola de neu; Roi 'Versace on the floor' , de Bruno Mars; A mia 'Em conformo ' de Marisol; i Aitana 'Chasing pavements ' d'Adele.

El tema que interpretaran tots els concursants per començar a aquesta vuitena gala serà 'Shake it off', de Taylor Swift. < / b> a més, els convidats seran Sergio Dalma , que pujarà a l'escenari de 'Operación Triunfo' per cantar 'Aquest amor no es toca', un tema de Gianni Bella. Un altre dels convidats estrelles d'aquesta gala serà el grup L'Orella de Van Gogh ' que interpretarà' Estic amb tu ', un tema del seu setè i últim àlbum d'estudi' Planeta imaginari '.

Com en cada gala, el jurat compost per Mónica Naranjo, Manuel Martos i Joe Pérez Orive, estarà acompanyat d'un nou integrant. En aquesta gala, és el torn de l'actual director de Cadena 100, RockFM i Megastar, Javier Llano ocuparà la quarta plaça.