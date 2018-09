Com si de Dalí o de Picasso es tractés, aquest cirurgià britànic ha reconegut davant els tribunals que va signar amb les seves inicials en els fetges de dos pacients que es van sotmetre a un trasplantament.

Simon Bramhall, cirurgià de 53 anys, va estampar la seva signatura entre febrer i agost de 2013, als pacients que va atendre a l'Hospital Queen Elizabeth de Birmingham (Anglaterra). El metge és especialista en cirugia de fetge, melsa i pàncrees. Va ser suspès aquest mateix any.

Bramhall s'ha declarat culpable d'assalt amb agressió física, no així de l'acusació més greu: assalt amb dany corporal. Serà sentenciat el pròxim 12 de gener.

Per la seva banda, el fiscal, Tony Badenoch, ha assegurat que el cas “no té precedents en la llei criminal“.

Els actes van ser descoberts per un altre cirurgià. Els especialistes utilitzen un raig candent d'argó per cauteritzar els talls i evitar hemorràgies durant l'operació. Va ser amb aquesta eina amb la qual Bramhall marcava les seves víctimes, encara que no es creu que hagi pogut causar-danys col·laterals amb l'estampat de les seves inicials. En un dels casos, l'òrgan marcat ja estava danyat per la qual cosa no va curar i va permetre descobrir la signatura del metge.

Badenoch ha afegit que havia estat “un cas molt inusual i complex“, que va requerir “habilitat i concentració” i “va ser realitzat en presència dels seus col·legues”, “amb una completa indiferència pels sentiments dels seus pacient inconscients”, ha conclòs el fiscal.

En parlar amb la ' BBC', després de la seva suspensió, Bramhall, va reconèixer que havia comès “un error”.