El mercat solidari dels Encants, que s'ha celebrat del 28 de novembre al 15 de desembre, ha recollit un total de 13.650,55 euros. Aquests diners es destinaran a millorar l'estatus social de les poblacions autòctones a Lékoumou, al Congo, a les quals Unicef Andorra dóna suport.

Enguany, el local del carrer de la Sardana, 26, que acull el mercat, només ha obert tres setmanes, a diferència d'altres edicions quan obria durant quatre o cinc. Malgrat tot, han estat moltes les persones i empreses que han col·laborat amb els Encants, donant material nou o de segona mà. MoraBanc participa a la campanya cedint el local.

Ara, durant les properes setmanes, Unicef Andorra donarà a altres entitats, com Càrites o Carisma, els articles que no s'han venut, per tal que els beneficiaris d'aquestes organitzacions en puguin gaudir.

Als més de 13.000 recaptats caldrà sumar-hi els més de 34.000 euros que es van recaptar amb els mini Encants del gener i el febrer i amb les dues edicions dels Encants Vintage, que es van dur a terme al maig i al novembre a l'Hotel Tulip Inn Delfos Andorra. A més, passades les festes nadalenques, caldrà afegir-hi les donacions corresponents a les vendes de la Botiga d'Encants Vintage situada al carrer Anna M. Pla (Andorra la Vella), que obrirà fins el 5 de gener.

La xifra total dels diners recaptats amb les diverses activitats dels Encants es destinaran al projecte que Unicef Andorra té al Congo, per facilitar l'accés als serveis bàsics, com l'educació o la sanitat, a les poblacions autòctones, seguint una estratègia nacional de protecció de drets. Algunes de les actuacions que es duen a terme són: la vacunació de més de 200 infants d'entre 0 i 11 anys, tractaments contra la desnutrició per a 250 nens i nenes, la inscripció de més de 500 infants autòctons no escolaritzats o l'adquisició de material escolar per a donar suport a més d'un miler de nens i nenes matriculats autòctons, entre d'altres.