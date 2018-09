Per segon any consecutiu la parròquia de Sant Julià de Lòria ha celebrat

aquest diumenge al migdia el dinar de Nadal adreçat a la gent gran de

la població laurediana. Aquesta segona edició s'ha celebrat a les pistes

interiors del centre esportiu i finalment s'hi han aplegat prop de 150

padrins, una cinquantena més que l'any passat. A canvi de cinc euros,

els avis han gaudit d'un dinar amb bona companyia. “Són unes bones dates

per reunir-nos tots, aquells que ja es veuen cada dia a la llar o

aquells que per exemple no farien un dinar de Nadal perquè estan sols a

casa”, ha explicat la consellera de social, Barbero Cáceres.

Els padrins

han menjat una degustació d'embotits i pastes salades i de segon podien

triar entre una sarsuela de peix o un tall rodó del país. Durant

l'àpat, s'ha sortejat una cistella -a 3 euros la participació- i els

beneficis recollits, així com els aconseguits amb el dinar, es

destinaran a La Marató de TV3, que s'està celebrant aquest mateix

diumenge i recapta fons per a la investigació de les malalties

infeccioses.