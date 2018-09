Una quarantena de persones han assistit, aquest diumenge al migdia, al concert de Nadal amb la Coral Casamanya i l'Orfeó Andorrà. L'església parroquial d'Ordino ha estat escenari d'un repertori musical ben variat, on no hi han faltat les nadales.

El concert ha començat amb una de les cançons més conegudes del repertori pop-rock en català, el 'Boig per tu' de Sau. I encara en el marc de la música en català, com a homenatge al territori veí, la coral i l'orfeó també han cantat el 'País petit' de Lluís Llach i una havanera de Nadal.

Els assistents, entre els quals hi havia el cònsol major d'Ordino, J. Àngel Mortés, també han pogut escoltar alguns clàssics de la música espanyola, com “Eres tu” de Mocedades o “El hombre del piano” de Billy Joel, però coneguda especialment per la versió en castellà de l'Ana Belén.

A partir d'aquí han pres protagonisme les nadales, amb un repertori ben variat que ha comptat amb algunes de tradicionals com 'El petit vailet' o 'El trineu', 'So this is christmas' en anglès i les també conegudes 'Nadal, Nadal' i 'Joia en el món', entre d'altres.

Al final, el públic que s'ha acostat fins a l'església parroquial d'Ordino per escoltar en directe la Coral Casamanya i l'Orfeó Andorrà s'ha posat dempeus per aplaudir els cantants, que els hi han agraït el gest retornant-los els aplaudiments.