Aquest dijous al matí s'ha obert el termini perquè els catalans residents a Andorra, que prèviament han demanat el vot pregat, puguin exercir el seu dret a vot de manera presencial en una de les tres urnes habilitades al consolat espanyol. Un total de 3951 persones incloses al Cens d'Electors Residents Absents (CERA) han demanat votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 21 de desembre, el que representa un 30% del cens de catalans residents a Andorra. Una xifra molt superior a la que es va registrar en les passades eleccions del 27-S, quan el nombre de persones incloses al CERA, que van demanar el vot, va arribar a les 2.202 persones. Aquest fet és una mostra més que aquestes eleccions han despertat un gran interès dins de les fronteres catalanes però també en aquells residents fora.

Les primeres hores de votació s'estan desenvolupant amb total normalitat, tret d'alguns casos on falta alguna documentació per exercir el dret a vot. De fet, tal com ha apuntat el cònsol espanyol a Andorra, Antonio Prats Marí, aquest diumenge segurament serà el dia amb més afluència de gent. Cap a la una del migdia ja havien passat pel consolat més de 300 persones. Per la seva banda, els representants de les candidatures independentistes que fan d'observadors, sorgits de la iniciativa 'Catalans al món', han explicat que no hi ha hagut cap incidència destacable i que el tracte amb l'ambaixada i el consolat espanyol ha estat molt obert i amable.

Santi Macià, organitzador del grup d'observadors a Andorra, ha explicat en declaracions a l'ANA que cada dia hi haurà mínim dues persones controlant la votació. “Contem cada vot emès perquè després aquests coincideixin amb els que es rebran a les circumscripcions electorals i també controlem que les urnes no s'obrin abans del recompte”, ha explicat.

Després que la Junta Electoral Central decidís ampliar el termini de votació presencial dos dies, els catalans residents podran dipositar el vot fins el proper dijous 21 de desembre. L'horari d'aquest últim dia serà reduït i només es podrà votar de 9 del matí a 13.30 hores. La resta de dies el consolat d'Espanya estarà obert de nou del matí a vuit del vespre, de manera ininterrompuda. Cal recordar que aquest dimecres dia 20 s'acabarà el termini per enviar el vot certificat al consolat, si el votant desitja no anar presencialment a dipositar el vot a les urnes habilitades al consolat.

El cens total de votants per a les eleccions catalanes convocades pel govern espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola és de 5.553.983 electors, 224.844 dels quals resideixen a l'exterior. A les eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015 van ser 12.391 els catalans residents a Andorra amb dret a vot, mentre que ara la xifra ha pujat fins els 13.102 electors. Andorra és el sisè país amb més electors catalans, després de França, Argentina, Alemanya, els Estats Units i Mèxic.